شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على استأنف المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة لارتفاع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تشهد مؤشرات الأسترالية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجعاً اليوم الاثنين.

وذلك مع عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية هذا الأسبوع عقب تغيبها الأسبوع الماضي بسبب عطلات العام القمري الجديد هناك ووسط تغيب نبض التداول مع مطلع هذا الأسبوع لمؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة اليوم الوطني للتأسيس في اليابان.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع توجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستأنف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه مؤخراً لكونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية ورفعها إذا ما لم يتم التوصل حتى الاتفاق على تمديد الهدنة.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.74% ليربح 23.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,271.27، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.50% ليربح هو الأخر 13.12 نقطة ويصل إلى المستوى 2,631.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح 63.25 نقطة ويصل إلى المستوى 28,009.57، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليخسر 1.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,175.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.40% ليربح 37.01 نقطة ويصل إلى المستوى 9,213.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 21.06 نقطة ويصل إلى المستوى 6,050.40.