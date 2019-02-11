شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض هو الثاني على التوالي بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -39.63 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . ولذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8502.92 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 . عدد أسهم الشركات الرابحة 59 عدد أسهم الشركات الخاسرة 106 عدد أسهم الشركات الثابتة 23 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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