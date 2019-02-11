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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع - تحليل صباحي - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع ولكن بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 2.66 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5391.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5391.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .
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