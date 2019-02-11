شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع سعر صرف الدولار لـ 18 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهًا للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.
وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمائة، من 14.7 بالمائة.
وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت أمس الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.
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