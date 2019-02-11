شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر تطلق برنامج التحول الإستراتيجي حتى عام 2020م والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر، الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، عن موافقة مجلس الإدارة على بدء إطلاق برنامج التحول الإستراتيجي، ليتم البدء بتطبيقه خلال عامي 2019 و2020. وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال المهندس عزام سعود المديهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر: «مع استمرارية الضغوط على إيرادات المبيعات نتيجة التحديات التي يواجهها السوق بما في ذلك المنافسة المتزايدة، وتباطؤ قطاع التشييد والظروف الموسمية غير المواتية، يسرنا البدء في تطبيق برنامج التحول الإستراتيجي بعد نجاح جهودنا الرامية لتقليص النفقات التشغيلية وتحسين الكفاءة، لذا فنحن متفائلون بشأن التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من برنامج التحول الإستراتيجي، ويسعدني أن أنقل لكم فخري واعتزازي بالتزام منسوبي الشركة ودعمهم الكامل لترجمة أهداف البرنامج على أرض الواقع في ظل مرورنا بسنوات صعبة وسوق مليئة بالتحديات، وإذ يؤكد برنامج التحول الإستراتيجي قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات بشكل مباشر لتحقيق أداء أفضل. وكلنا ثقة بأن قطاع المكيفات والأجهزة المنزلية لا يزال يوفر العديد من الفرص الواعدة على المدى البعيد، والتي سنقوم بالاستفادة منها بشكل فعّال».



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