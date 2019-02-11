شكرا لقرائتكم خبر عن 47 % النمو في عدد المصارف العاملة بالمملكة في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

تسارع النمو في عدد فروع المصارف والبنوك العاملة في المملكة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 47.7 %، إذ كان عدد الفروع في عام 2008 ما يقارب 1410 فروع، مقارنة مع بلوغها أكثر من 2083 فرعا لـ27 مصرفا وبنكا في جميع المناطق بنهاية العام 2018، والذي حققت فيه نموا بمقدار 0.19 % مقارنة بالعام 2017، وفقا لما أظهرته الإحصائيات المالية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها.

» البنوك المحلية

وفيما يختص بالبنوك المحلية استحوذت 3 بنوك على ما يقارب 62 % من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة بالمملكة، تصدرها مصرف الراجحي بعدد 551 فرعا وباستحواذ 26.4 %، وجاء البنك الأهلي ثانيا بـ401 فرع بنسبة استحواذ 19.2 %، ثم بنك الرياض ثالثا بنسبة 16.3 % بقرابة 340 فرعا.

» توزيع الفروع

وأبانت الإحصائية في مجال توزيع فروع المصارف في المناطق، حلول المنطقة الشرقية في المركز الثالث بين المناطق في عدد المصارف مسجلة 403 مصارف ومستحوذة على 19.3%، فيما تصدرت منطقة الرياض كافة مناطق المملكة بعدد 630 مصرفا باستحواذ 30.2 % من نسبة فروع المصارف في المملكة، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة 21.4 % وبعدد 444 مصرفا.

» المصارف الأجنبية

بلغ عدد البنوك الأجنبية والتي لها فروع عاملة في المملكة من إجمالي العدد المسجل في 2018 نحو 15 بنكا أجنبيا، وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني بتواجد 4 فروع، ثم بنك الخليج الدولي البنوك الأجنبية في عدد فروع المصارف بالمملكة بعدد 3 فروع، وتتواجد البنوك الأجنبية الأخرى في المملكة بفرع واحد والتي تتمثل في البنوك التالية: بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، وبنك الكويت الوطني، ودويتشه بنك الألماني، وبنك مسقط، وبنك البحرين الوطني، وجي بي مورغان تشيز أن أي الأمريكي، وبنك باكستان الوطني، وبنك زراعات بنكازي التركي، وبنك استيت بنك أف إنديا الهندي، والبنك الصناعي التجاري الصيني، وبنك طوكيو ميستوبشي، وبنك أبو ظبي الأول، إضافة إلى بنك قطر الوطني.