شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار ريال لتدشين بنك الاستيراد والتصدير خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في لقاء المصدرين مع أمين الهيئة نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بمقر الغرفة مؤخرا.
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وأوضح م.السلمي أن مشروع تشغيل بنك الاستيراد والتصدير السعودي سيعمل في نوفمبر 2019 برأس مال 30 مليار ريال.
وأضاف: تركز الهيئة على المنتجات التي تعتمد على الإستراتيجية الوطنية، وبالتالي ركزنا على منتجات الأغذية وقطاعات البناء والتغليف والوحدات الاستهلاكية والمنتجات الكهربائية، وهناك قطاعات أخرى قيد الإنشاء والتطوير من أجل تطوير الصناعات الوطنية والتصدير الوطني.
وطالب بتعاون المصدرين مع هيئة الصادرات، والتواصل المستمر والتفاعل مع موقع هيئة الصادرات للاستفادة من الخدمات التي تقدم لهم الكم الوافر من المعلومات التي تكون متاحة لهم والتي تعزز صادراتهم للأسواق الجديدة.
الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» هي هيئة حكومية بدأت أول أنشطتها العام 1434-2013، وتُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير.
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