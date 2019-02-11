«دعم التوظيف» يشمل مهنا أخرى مستقبلا

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وبين لدى مشاركته في ورشة عمل للتعريف بالبرنامج نظمها «هدف» بمقره بالرياض مؤخرا، أن البرنامج الذي يسعى لتأهيل وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن لسوق العمل، يدعم قطاع الأعمال بكافة شرائحه وأحجام المنشآت فيه، وتواجدها سواء في المدن الرئيسية أو الصغرى؛ من أجل الاستفادة من الكفاءات الوطنية، والاشتراك مع القطاع الخاص في رفع مهارات السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأشار إلى أن ورش التعريف توضح للحضور أهمية البرنامج وأهدافه، وشروطه وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.
وبين أن الصندوق عقد عدة لقاءات وورش عمل مع مجموعات متخصصة من قطاعات مختلفة في قطاع الأعمال، خلال مرحلة تصميم برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتمت الاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في تلك المرحلة.
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