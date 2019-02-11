شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني الظهران» يستقبل 3000 مستفيد في أيامه الأولى والان نبدء بالتفاصيل

قال صندوق التنمية العقارية: إن معرض «سكني اكسبو الظهران 2019» شكل منذ افتتاحه الخميس الماضي بوابة لمستفيدي الصندوق ووزارة الإسكان، وتجاوز عدد زواره من الراغبين في الحصول على القروض العقارية بالمنطقة الشرقية، والذين توافدوا على المعرض من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، 3000 زائر ومستفيد في أول أيامه. وأوضح أن الوحدات الجاهزة شهدت النسبة الأعلى من الإقبال للتعرف على تفاصيلها والنماذج المتوفرة، وتقنيات البناء المستخدمة فيها، كما شهدت خدمة «المستشار العقاري» إقبالا متزايداً عليها من مستفيدي الصندوق والوزارة للحصول على توصيات «المستشار العقاري» التي تشمل قائمة من الحلول والخدمات التمويلية المتاحة لدى الممولين والمطورين العقاريين، والتي تلائم حالة المستفيد الائتمانية.

وأضاف الصندوق: إن رحلة المستفيد من المعرض تبدأ بالمستشار العقاري حيث يلتقي المستفيد بالمستشارين العقاريين لتقديم توصياتهم بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية، لينتقل بعدها إلى القسم الأول الذي يقدم لزوار المعرض نماذج مختلفة للوحدات الجاهزة وفلل الوزارة، يليه قسم البناء الذاتي الذي يتعرف المستفيدون من خلاله على أحدث تقنيات البناء والطرق المثلى للاستفادة منها، وفي القسم الرابع يمر المستفيد على عدد من أجنحة المطورين العقاريين يستعرض معهم تصاميم الوحدات السكنية تحت الإنشاء ونماذجها المختلفة. ويختم المستفيد جولته على المعرض بزيارة 16 جهة تمويلية ما بين البنوك وشركات التمويل العقارية المختلفة.