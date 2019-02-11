مؤشرا السعودية والبحرين يسقطان في المنطقة الحمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أول تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد، وفي ظل ذلك تراجع أداء السوق السعودية بنسبة 0.46% بعد تراجع أداء أغلبية القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8573.21 نقطة، وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بشكل طفيف ليرتفع مؤشرها العام أو ما نسبته 0.05% بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5442.18 نقطة، فيما تراجع أداء السوق البحرينية بضغط من قطاعي الفنادق والسياحة والاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1409.65 نقطة متراجعاً أو ما نسبته 0.60%، وأخيراً ارتفع أداء السوق العمانية بعد ارتفاع كافة قطاعاتها؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.16% لتقفل عند مستوى 4158.94 نقطة.

السعودية

تراجع أداء سوق الأسهم السعودية في جلسة يوم أمس الأحد، وسط تراجع أداء أغلبية القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 39.63 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 8573.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 91.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 106 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.43% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.60%، وفي المقابل سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.12% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.06%.

الكويت

ارتفع أداء السوق الكويتية في أول تعاملات الأسبوع في جلسة أمس الأحد في ظل ارتفاع التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.66 نقطة أو ما نسبته 0.05% وصولاً إلى مستوى 5442.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 38.9 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار نفذت من خلال 1894 صفقة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس، بعد أداء سلبي لقطاعي الفنادق والسياحة والاستثمار وفي ظل تعاملات جيدة؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.45 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 1409.65 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 1 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.15 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.09 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 86.40 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وأقفل باقي قطاعات السوق من دون تغير.

عمان

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأحد، وسط ارتفاع كافة قطاعاتها في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.52 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل عند مستوى 4158.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 58.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون ريال نفذت من خلال 252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.11% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.