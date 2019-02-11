طاقة إنتاج «الخليج للسكر» توازي 40 مليار لوح شوكولاتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تدير شركة «الخليج للسكر»، أكبر مصفاة قائمة بذاتها في العالم وأكثرها كفاءة في استهلاك الطاقة، بطاقة إنتاجية يمكن أن تصل إلى مليوني طن من السكر المكرر سنوياً، وتمتلك الشركة أكبر سعة تخزينية في العالم، الأمر الذي جعل من مدينة دبي مركزاً رئيسياً للصناعة في العالم.

ويمكن لهذين المليوني طن من السكّر إنتاج أكثر من 40 مليار لوح شوكولاتة، بمتوسط 50 جراماً لكل لوح؛ حيث تتراوح كميات السكّر المكرر المستخدمة في إنتاج لوح الشوكولاتة بين 30 إلى 60 جراماً.

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة والمساهم الرئيسي: واجهت صناعة السكر العالمية تحديات من عدة جوانب تزامناً مع فترة انخفاض الأسعار وارتفاع الفائض، مشيراً إلى أن عام 2019 سيأتي ببعض الهدوء، مع ظهور صورة أكثر إيجابية على نحو طفيف، وبعد عامين من الفائض، وبسبب انخفاض أسعار السكر وتقلبات الطقس، قد نواجه عاماً من العجز خلال سبتمبر2019 - أكتوبر 2020، ومع ذلك، ربما تكون هناك أسئلة في الوقت الحالي لم يتم الإجابة عليها أكثر من أي وقت مضى، وفيما تستضيف دبي اليوم، فعاليات «مؤتمر دبي العالمي للسكر 2019»، قال الغرير: «تعمل دبي كمحور لإنتاج السكر في التعامل مع «أسواق حرة» متعددة أو مواقع يمكن تصدير السكر إليها دون أي حواجز استيراد كبيرة.