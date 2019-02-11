«شؤون الضواحي والقرى» تؤكد تكامل الجهود لزيادة التوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن مشاركة دائرة شؤون الضواحي والقرى في النسخة الحادية والعشرين للمعرض الوطني للتوظيف في الشارقة تأتي من منطلق أدوارها وجهودها ومساهمتها في فتح مجال العمل أمام الخريجين الشباب وإيجاد فرص العمل لهم.

وأشار إلى أن الدائرة ومن منطلق دورها المجتمعي فضلاً عن إشرافها على عدد من الضواحي وبحثها عن مختلف الكوادر الوطنية حرصت على المشاركة في المعرض وعرض فرصها الوظيفية لتكون المشاركة منصة تتكامل فيها الجهود لرفع نسبة التوطين ودعم الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في أعقاب اختتام دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مشاركتها في الدورة ال 21 للمعرض الوطني للتوظيف بالشارقة.