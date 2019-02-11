شكرا لقرائتكم خبر عن خيار ترامب لرئاسة البنك الدولي يهدد ب«تقويض» مهمته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستغل مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة البنك الدولي كل فرصة متاحة لتوجيه نقده إلى أكبر مؤسسة مقرضة في العالم، حيث يصفها بأنها مهدرة وفاسدة ومفرطة في سخائها مع الصين.

ولا تختلف هذه الشكاوى كثيراً عن تلك التي تدور في الأوساط المعنية بالتنمية. لكن ذلك لا يعني أنهم قد عثروا على حليف جديد في ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية الذي تعهد بإصلاح البنك.

أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الجديدة نانسي بيلوسي إلى أن خيار ترامب يهدد ب«تقويض مهمة المؤسسة».

وعلق وزير الأشغال العامة الليبيري السابق وليام جايد مور على ترشيح مالباس قائلاً عبر «تويتر»: «سيصبح مفتعل حرائق عنيداً».

انتقادات صحيحة

يشكك ديفيد بريد، رئيس منظمة «التنمية الدولية الشاملة للجميع» بمرشح ترامب،وقال: «بينما قد تكون بعض انتقادات مالباس السابقة للبنك الدولي صحيحة، إلا أن كبير الخبراء الاقتصاديين سابقا في مؤسسة مالية ساهم استهتارها في انهيار الاقتصاد العالمي في 2008 هو أحد آخر الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم لجعل البنك (الدولي) أكثر خضوعاً للمساءلة».

وشغل مالباس منصب كبير خبراء الاقتصاد في مصرف «بير ستيرنز» الاستثماري الذي كان انهياره إيذاناً ببدء الأزمة المالية العالمية.

إقراض الصين

أعربت «ذي إيكونوميست» عن موقف مشابه، مشيرة إلى أن اختيار ترامب أحد أعضاء إدارته «القلائل الناضجين» لترؤس البنك الدولي «سيريح» حلفاء الولايات المتحدة، معتبرة أن جهود مالباس لإصلاح المؤسسة «لا يمكن الاعتراض عليها وهي غير تقليدية بشكل يبعث على الاطمئنان». لكن في أماكن أخرى، لا ينظر إلى مالباس على أنه مجرد ناقد، وقال الوزير الليبيري السابق مور إن معارضة مالباس لإقراض الصين قد لا تتوافق مع أسلوب المصرف التجاري، وأكد أن العائدات من هذه القروض تساهم في تمويل المساعدات للدول منخفضة الدخل، والتي يتركز معظمها في إفريقيا حاليا.

الفقر في العالم

لم يرد البنك الدولي على انتقادات مالباس في 2017 لكنه أشار إلى الانخفاض الكبير في الفقر الحاد في العالم الذي يؤكد أنه تراجع إلى 10 بالمئة من 36 بالمئة بين عامي 1990 و2015 كدليل على نجاحه.

بدوره، أكد مالباس للصحفيين الأسبوع الماضي أن البنك الدولي تغير منذ أدلى بشهادته في 2017.

وقال: «كانت هناك انتقادات وجهتها تم التعامل معها في حزمة إصلاحات» عام 2018، مضيفاً أنه كان يريد التركيز على «مهمة (البنك) الأساسية» في القضاء على الفقر.

لكن إيلانا برجر المديرة التنفيذية ل«مركز معلومات البنوك» الذي يدقق في عمليات الإقراض التي يقوم بها البنك الدولي ويتشارك بواعث قلق مالباس، أعربت عن شكوكها تجاه الأخير.

وقالت: «أتفق على أن البنك الدولي يقصّر في حالات كثيرة في تحقيق مهمته كون مشاريعه كثيراً ما تكون غير محددة بشكل جيد» نحو هدف خفض الفقر، لكنها أفادت بأنه من غير الواضح إن كان مالباس يشارك البنك أهدافه. (أ ف ب)