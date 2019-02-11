شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز الثقة والمصداقية تعيق نجاح المتاجر الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حمدي سعد

ظلت الثقة في متاجر التسوق الإلكترونية محل تدقيق لدى عدد كبير من المتسوقين، لاسيما ما يتعلق بحقيقة الأسعار والعروض وضمان صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات، الأمر الذي يلقي بعبء على هذه المتاجر لتقديم الضمانات التي تعزز هذه الثقة، فيما يدعو المتسوقون إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذه المتاجر، ما يصب في صالح تعزيز نمو قطاع ناشئ يوفر فرصاً استثمارية كبيرة على مستوى المنطقة.

يفرد المتسوقون عبر المنافذ الإلكترونية، العديد من التساؤلات قبل الإقدام على إنجاز معاملاتهم عبر المتاجر الإلكترونية، وتتركز أهم هذه التساؤلات في مصداقية الأسعار وكون المنتجات أصلية أو مقلدة ومدى مطابقة مواصفات المنتج المعلنة عبر الموقع لطلب المتسوق، إضافة إلى الآلية السريعة في رد المدفوعات المالية أوالمنتج أواستبداله على وجه السرعة.

حالة من الشك

تظل التخوفات المترتبة على سرقة بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية للحسابات أو آلية حفظ معلومات المتسوقين وضمان عدم سرقتها أو استخدامها من قبل الموقع أو غيره لأغراض ترويجية، وهي تخوفات تضع المتسوق الإلكتروني أمام حالة من الشك تظل بحاجة إلى إجراءات صارمة من قبل القائمين على هذه المتاجر.

فعلياً كانت دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أصدرت قوانين وإجراءات تتعلق بترخيص وتنظيم الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية، ضماناً لحقوق جميع الأطراف المتعاملة بهذا القطاع، حيث صدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وقامت وزارة الاقتصاد بإصدار القرارين الوزاريين رقم (114) و(406) لسنة 2006 بهدف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدداً من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة، والتي أوصت بتعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف الإشراف عليها بالرجوع للمادة 20 من القانون، ومن ضمن ما يهدف إليه هذا القانون من المادة رقم (3) حماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.

مبادرات عديدة

واصلت العديد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والدوائر الاقتصادية بالدولة، طرح العديد من المبادرات لدعم قطاع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي ساهم في اكتساب القطاع مزيداً من الزخم والنمو.فمن جانبها، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مبادرات بهدف دعم القطاع في الدولة وأطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مبادرة رخصة «المتاجرة الإلكترونية» بالتعاون مع «الهيئة»، لتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال.

وتنشر مواقع التسوق الإلكترونية المرخصة في الدولة على مواقعها آلية سياسة إرجاع المدفوعات والمنتجات والسلع المشتراة أو استبدالها مجاناً ودون ذكر السبب، خلال فترة لا تزيد على 15 يوماً من عملية الشراء، حال التأكد من كونه مقلداً أو غير مطابق لطلب المتسوق، كما تشمل هذه السياسات آلية إرجاع المدفوعات إلى بطاقة الائتمان، حال الدفع بها، أو بحوالة مصرفية حال الدفع النقدي.

بدورها تجتهد مواقع التسوق الإلكتروني في الدولة للتأكيد على سلامة عملياتها المتعلقة بأسعار المنتجات والسلع وجودتها المباعة عبر بواباتها الرقمية، كما تؤكد على سياستها التشغيلية المتعلقة بسرية بيانات المتسوقين وكذلك فيما يتعلق بعرض بضائع وسلع غير مقلدة وذات جودة عالية، لكن تصديق جميع هذه التأكيدات يكون رهن تجارب المتسوقين.

يؤكد كاوشيك موخرجي، مدير تجربة الزبائن، في شركة «نون.كوم»، أن 100% من المنتجات المتوفرة عبر موقع الشركة مشمولة بنظام تتبع المنتجات الأصلية، سواء كان المنتج مملوكاً من قبل «نون» أو لتاجر، مشيراً إلى أن الشركة أعدت نظاماً للعمليات الداخلية، بهدف التحقق من كون جميع المنتجات أصلية وغير مقلدة.

وقال موخرجي: تخضع جميع وحدات حفظ المخزونات الواردة إلى مستودعات «نون» لعملية تحقق يدوية، بإشراف فريق التحكم والجودة ،حيث تم وضع 30% من فريق الشركة ضمن جميع المخازن لفحص المنتجات باستمرار، كما يتم حذف البائعين من موقع الشركة، حال ثبت قيامهم ببيع منتجات مزيفة مع إخضاعهم للعقوبات المالية الملزمة وفق القوانين المعمول بها.

تعزيز ثقة العملاء

قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع «سوق دوت كوم» إحدى شركات «أمازون»: إن «الموقع» يركز على تطبيق أعلى المعايير لضمان رضا المتسوقين، الذين يمثلون المحور الأساسي لجميع عملياتها عبر توفير كافة الضمانات المتعلقة بمصداقية التخفيضات، مشيراً إلى أن «سوق» أبرم في وقت سابق من العام الماضي شراكة مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإطلاق مبادرة «حماية إلكترونية» بهدف تعزيز ثقة العملاء بالتجارة الإلكترونية.

قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة: «نمشي دوت كوم»، التي تمتلك «إعمار مولز» حصة 51% منها: ينبغي على المتسوقين التعرف على سياسة البيع، التي يجب أن يوضحها الموقع بصورة بارزة للمتسوقين لمعرفة حقوقهم كمستهلكين.

وأضاف: من الضروري كذلك التعرف على سعر المنتج أو السلعة قبل وخلال موسم التخفيضات للتأكد من كون التخفيضات حقيقة أم لا، لاسيما عند التسوق من العلامات المعروفة والتأكد من كونها غير مقلدة، وشدد عرب على أن المتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات خاصة، يتمتعون بدراية ووعي كاف تجاه التفرقة بين التخفيضات الحقيقية وغير الحقيقية وعبر الأسعار المطروحة خاصة، وإن كانت أسعاراً غير معقولة على منتج معروف ومتداول في السوق المحلي.

قال نور الدين آغا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إي ليبلز»، المتخصصة في التجارة الإلكترونية: إن ارتفاع معدلات الثقة في مواقع التسوق الإلكترونية مسألة وقت، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى أن فئة الشباب من عمر 18 إلى 21 عاماً لديهم ثقة كاملة بالتسوق الإلكتروني وفئة 25 عاماً لديهم ثقة كبيرة والفئة بين 25 و 35 عاماً تعود ثقتهم في التسوق الإلكتروني إلى المستوى الثقافي والتعليمي.

وأضاف آغا، ينبغي التأكد قبل التسوق عبر الإنترنت من كون الموقع مرخصاً ولديه مقر بالدولة ومدقق عليه من قبل جهات حماية المستهلك ويتبع القوانين المعمول بها في الدولة من ناحية عدم بيع منتجات مقلدة وكذلك الأمر فيما يتعلق بسياسة استرجاع واستبدال المنتجات أو السلع والمدفوعات سواء عبر بطاقات الائتمان أو الدفع النقدي.