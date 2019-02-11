شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عطار تقود «داماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” عينت مجوهرات داماس، أسيل عطار بمنصب الرئيس التنفيذي من الثالث من فبراير/‏‏ شباط 2019، كأول امرأة تتولى المنصب في الشركة. عملت العطار في شركات أزياء في لندن، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا. وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم - فاشن، والرئيس التنفيذي لشركة اليسرة فاشن في الكويت. وقال حمدي الشطي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجوهرات داماس: «سعداء بتولي امرأة منصب الرئيس التنفيذي للشركة. عرفت العطار بإعادة هيكلة الشركات وتطويرها وإدارتها برؤية استراتيجية حديثة، وهذا ما يؤهلها لقيادة داماس للمرحلة المقبلة».

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