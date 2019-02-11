قضية بيزوس تثير مخاوف الأثرياء من القرصنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار اتهام رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس لصحيفة، بمحاولة ابتزازه بصورة فاضحة التقطها لنفسه، القلق من أن لا أحد في العالم بمنأى عن الاختراق الإلكتروني لخصوصيته، ومنذ المعلومات التي كشفها بيزوس التي تقدر ثروته بأكثر من 130 مليار دولار، أكد خبراء في الأمن المعلوماتي استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم، أنهم لاحظوا زيادة في الاتصالات من أصحاب ثروات كبيرة ومن أصحاب شركات تقنية ضخمة يطلبون منهم التحقق من عدم تعرض أنظمتهم المعلوماتية للقرصنة.

وقال مارك جونسون مدير شركة «سوفيرين إنتليجنس»: «لا أحد بمنأى عن الاستغلال الإلكتروني، أصحاب المليارات ورؤساء الشركات الكبرى معرضون خصوصا، لأن بياناتهم الشخصية تشكل منجم ذهب للمجرمين ووكالات الاستخبارات والمنافسين، فهذه الأطراف المختلفة تعوّل على أن البيانات المسروقة ستعطيها فهما أفضل للابتكارات والاستراتيجيات التي يعتمدها ضحايا القرصنة».

وكتب إيان بريمر مؤسس «يوريجا غروب» للأبحاث في تغريدة: «في حال كانت صحيفة «ناشيونال إنكوايرر» تملك صورا حميمة لجيف بيزوس، فلا بد أن الصين تملك بروتوكول الإنترنت الخاص بأمازون واستراتيجيتها».

مارك زوكربيرج رئيس مجلس إدارة «فيسبوك» أنفق 7.3 مليون دولار على أمنه في عام 2017 في مقابل 4.2 مليون دولار عام 2015، ونشر موقع «سبلينتر» الإخباري الأمريكي الاثنين رسائل إلكترونية عنصرية للملياردير جو ريكيتس، مؤسس شركة الوساطة «تي دي امريترايد هولدينغ كورب» من دون أن يوضح كيف وصل إليها. (أ ف ب)