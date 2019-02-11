تطبيقات ل «آيفون» تسجل ما يحدث على شاشات المستخدمين بدون إذن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير أعده موقع «تك كرانش» المعنيّ بموضوعات التكنولوجيا، عن قيام عدد من تطبيقات بعض الشركات الكبرى مثل «أير كندا» و«هوليستر» و«إكسبيديا» و«هوتيلز دوت كوم» المستخدمة مع الهاتف الذكي «آيفون» بتسجيل استخداماتكم للهاتف، من دون الحصول على إذن منكم كمستخدمين.

وبحسب التقرير، فإن هذه التطبيقات تتضمن برنامج «تسجيل الجلسة» الذي تطوره شركة «جلاس بوكس»، ويتيح لمطوري التطبيقات تسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف، ومعرفة طبيعة استخدام المستخدم للتطبيق، وبالتالي فإنه يمكن رصد كل تحركات المستخدم، من خلال التقاط صور للشاشة.

وحذر التقرير من أن هذا البرنامج المدمج في التطبيقات، يستطيع رصد بيانات حساسة من خلال لقطات صور الشاشة، ولكنه أشار إلى أن التطبيق الخاص بشركة «أير كندا» لا يقوم بهذا التسجيل بصورة صحيحة دائماً.

وبحسب التقرير فإن بعض الشركات ترسل هذه الصور والبيانات إلى «جلاس بوكس»، والأخرى ترسلها إلى أجهزة كمبيوتر الخادم الخاصة بها، وأن أيّاً من هذه الشركات لا تشير إلى تسجيل بيانات الهاتف في إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقاتها.

من ناحيتها ذكرت شركة «أبركومبي» للسياحة أن برنامج «جلاس بوكس» يتيح لها «تحديد وعلاج أي مشكلات قد تواجه العملاء حول استخدام تطبيقات الشركة الرقمية».

أما شركة «سنجابور أيرلاينز» السنغافورية للطيران، فقالت إنها تستخدم هذه التقنية والبيانات التي تحصل عليها؛ لفضلها في تحديد المشكلات التقنية التي يواجهها العملاء الذين يستخدمون تطبيقها وحلها.

(د ب أ)