«نيويورك أبوظبي» تناقش دور الشركات العائلية في النمو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” شاركت جامعة «نيويورك أبوظبي» في لقاء ضم روّاد أعمال وخبراء في شؤون الشركات العائلية، والذين اجتمعوا لمناقشة دور الشركات المملوكة عائلياً في النمو والتنوع الاقتصادي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال مارتن كليمكي، نائب العميد لشؤون السياسات الأكاديمية والحوكمة، ورئيس برنامج الدراسات التاريخية في جامعة نيويورك أبوظبي:«تاريخ الشركات العائلية الفردية ومؤسسيها ليس فقط جزءًا أساسيًا من التاريخ الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بل هو أيضًا يعد دلالة هامة يمكن من خلالها استكشاف ثقافة المنطقة وتداخلها مع التطورات المحلية والوطنية والعالمية».

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