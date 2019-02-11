شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات تتنافس على توسعة مجمع «بروج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
نقلت «ميد» عن مصادر قولها إن المنافسة على عقد الأعمال التحضيرية والهندسية في المرحلة الرابعة من توسعة مجمع «بروج» للبتروكيماويات في الرويس تنحصر في 3 شركات هي «وود جروب» البريطانية و«مير تكنمونت» الإيطالية إضافة إلى تكنيكا ريوندا الإسبانية. وتبلغ قيمة عقد أعمال التوسعة في المرحلة الرابعة حوالي 4.5 مليار دولار.
ورجحت المصادر أن تفوز «تكنيكا ريوندا» الإسبانية بالعقد، كما تحظى شركة «مير تكنمونت» من جانبها بفرصة قوية للفوز باعتبارها نفذت عقوداً مماثلة في المراحل الثلاث الأولى من نفس المجمع.
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