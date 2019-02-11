شكرا لقرائتكم خبر عن معرضا تجهيزات الطائرات والصيانة ينطلقان في دبي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» مدعومة من الوكالة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لمنطقة أوكسيتان بتنظيم الجناح الفرنسي المشارك بفعاليات معرضين رياديين على مستوى المنطقة وهما معرضا الشرق الأوسط للتجهيزات الداخلية للطائرات (AIME ) وصيانة وفحص الطائرات (MRO) المقرر عقدهما في دبي اليوم وغداً. يمثل الجناح الفرنسي - وهو الوفد الوطني الرسمي الوحيد في المعرض - فرصة للشركات الفرنسية لعرض تكنولوجياتها وخبراتها.في منصة مثالية للموردين والمُصنعِين والمشترين الراغبين في تكوين شبكة اتصالات وإبرام علاقات جديدة في الشرق الأوسط.

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