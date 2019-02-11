شكرا لقرائتكم خبر عن 17.3 مليار درهم تسهيلات العقار في 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

واصلت البنوك عمليات تمويل قطاع العقار والإنشاءات في الدولة خلال عام 2018 رغم تحديات التي يواجهها القطاع الحيوي، ورغم ذلك فقد زادت البنوك حجم التمويل المقدم لهذا القطاع 5.79%( بزيادة مقدارها 17.29 مليار درهم ) إلى 315.415 مليار درهم مقابل 298.126 مليار درهم نهاية 2017.

وفقا لآخر البيانات المصرفية التي كشف عنها المصرف المركزي مؤخراً فإن البنوك زادت التمويل إلى القطاع العقاري خلال العام الماضي 6.18% (14.19 مليار درهم ) إلى 243.63 مليار درهم.

وفي الوقت ذاته زادت البنوك التمويلات والتسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات خلال العام الماضي 4.5% (بمقدار زيادة 3.1 مليار درهم).

ويشهد القطاع العقاري تباطؤاً انعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار العقار خلال العام 2018، حيث انخفض مؤشر أسعار مجموعة أسعار المنازل والماء والكهرباء والغاز من 112.95 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى 107.31 نقطة في ديسمبر 2018 أي بتراجع بنسبة 4.99%.

وأسهم ذلك بشكل قوي في انخفاض معدل التضخم العام في الدولة على أساس سنوي 0.34% عام 2018 (حيث هبط الرقم القياسي خلال الفترة من 109.36 نقطة نهاية 2017 إلى 109.74 نقطة نهاية عام 2018)، بعد أن كان قد صعد في يناير 2018 إلى 4.76% مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وكان التأثير الكبير في تراجع معدل التضخم على أساس سنوي يعود إلى التراجع الكبير في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي تشكل أهمية نسبية كبيرة في مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الدولة تصل إلى 34.1% من مجموع أوزان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي تحسبه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وشهدت أسواق المال دفعة جيدة مع ظهور نتائج معظم البنوك وهي نتائج وتوزيعات جيدة ساهمت في تحسن نسبي في حركة الأسواق والسيولة، لكن هذه الأسواق تشهد حالياً تذبذاً واضحاً وتردداً من قبل المستثمرين في ضخ سيولة قوية مع بداية الأسبوع بانتظار نتائج شركات قطاع العقار والإنشاءات المتوقع أن تبدأ في الكشف عنها اليوم وغداً.

من جهة اخرى، سحب مصرف الإمارات المركزي 12.3 مليار درهم سيولة من السوق خلال شهر ديسمبر 2018 في خطوة تعكس مدى السيولة الفائضة التي يحوزها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.

وجاء سحب «المركزي» لهذا الحجم الكبير من السيولة الفائضة في إطار مسؤولياته عن إدارة السياسة النقدية في السوق وعلى نحو يخدم استدامة نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تفصيلاً، أظهرت القراءة الخاصة ارتفاع رصيد قيمة حركة شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى 138.16 مليار درهم نهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 125.83 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته.

وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد وخدمة الاقتصاد الوطني.

ويتضح من خلال الأرقام الصادرة تباين حركة إدارة السيولة، حيث لوحظ خلال الربع الأول من العام الماضي وجود سيولة نقدية كبيرة لدى البنوك وهو ما دفع بالمركزي إلى سحب الفائض منها قبل أن يعود خلال الربع الثاني من العام إلى عملية ضخها في السوق.

وفي بداية الربع الثالث من العام الماضي لجأ المصرف المركزي إلى سحب جزء من السيولة ما خفض من رصيد شهادات الإيداع إلى 121 مليار درهم تقريباً لكنه عاد لعملية سحب الفائض منها بعد ذلك وتحديداً خلال شهر أغسطس الأمر الذي رفع من رصيدها إلى 132.71 مليار درهم، في حين سجل شهر سبتمبر ضخ أكثر من 11 مليار درهم.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي غلبت عملية سحب السيولة الفائضة من السوق على حركة المصرف المركزي وهو ما رفع من رصيد شهادات الإيداع إلى مستوى 138.16 مليار درهم.