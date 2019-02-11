تفاهم بين «الجنوب للطاقة» و«سنغافورة» لتعزيز خدمات أنظمة التبريد في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت «الجنوب للطاقة»، مؤخراً اتفاقية تفاهم مع «سنغافورة للطاقة»، لتعزيز قدراتها على تبني أفضل حلول التبريد، وذلك من خلال استكشاف فرص التعاون المتعددة مع الشركة، والتي تشمل إطلاق العديد من المبادرات بهدف تعزيز خدمات أنظمة التبريد المركزي في المنطقة.

وتنطوي مذكرة التفاهم على استكشاف المشاريع المحتملة في «دبي الجنوب» مثل مجالات التعاون في محطة تبريد المناطق الجديدة الواقعة ضمن منطقة أكاديمية الإمارات للتدريب على الطيران في «محمد بن راشد للطيران»، والتي كانت تعرف سابقاً بمنطقة الطيران.

كما تهدف إلى بناء شراكات حول مختلف المبادرات التي تهدف إلى توسيع قدرة «دبي الجنوب» لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: «نحرص من جانبنا على فتح آفاق التعاون البنّاء وتأسيس شراكات فاعلة لتعزيز الدعم المتبادل مع شركائنا الاستراتيجيين بما يحقق أهدافنا المشتركة، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ليؤكد اهتمامنا القوي والتزامنا المطلق بتعزيز قدراتنا التقنية والفنية وإثراء المعرفة وصقل المهارات ضمن قطاع الطاقة».

وقال وونج تشيت سينج، مدير قطاع الشركات في شركة «سنغافورة للطاقة»: «من خلال هذه المذكرة، نكون جزءاً من مشروع عالمي يهدف إلى تحقيق هدف دبي الطموح في أن تكون مدينة عالمية المستوى. ويشكل توقيع مذكرة التعاون خطوة كبيرة نحو المزيد من التعاون في المستقبل، حيث نتطلع إلى تلبية احتياجات المدينة في الفترة التي تسبق تنظيمها لمعرض إكسبو 2020 دبي».

وتعتبر «الجنوب للطاقة» الجهة المسؤولة عن تشغيل 6 محطات تبريد مركزية في «دبي الجنوب»، وتخدم حالياً مبنى الطيران الخاص، المنطقة السكنية، مجمع الأعمال ومشروعاً سكنياً، في حين تعمل الشركة على تقديم حزمة متنوعة من حلول التبريد المتقدمة، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية التي تجمعها بأبرز مزودي الخدمات في هذا القطاع. وتشكل تقنية أنظمة التبريد المركزي إحدى أفضل تقنيات التبريد والتحكم في درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل نموذجاً نوعياً لتوفير استهلاك الطاقة ما يجعلها قادرة على حلول التبريد للمباني الضخمة، والمطارات، وغيرها من المجمعات الكبيرة.