50.5 مليون أرباح «دبي للتأمين» بارتفاع 35%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي ربح شركة دبي للتأمين بنسبة 35% إلى 50.5 مليون درهم في عام 2018، مقابل صافي ربح قدره 37.5 مليون درهم في عام 2017. وبلغت الإيرادات 531.8 مليون درهم في عام 2018، مقابل إيرادات وصلت إلى 476.4 مليون درهم في 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة أمس، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30 % (ما يعادل 30 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2018.