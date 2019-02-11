الشركات في دبي أكثر ثقة بالنمو خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن 59% من الشركات تؤكد تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأول من 2019، مقابل 41٪ في الربع الأول من عام 2018، في حين تتوقع 34٪ أخرى، استقرار الأوضاع الاقتصادية بدبي. إلى جانب ذلك انخفضت نسبة الشركات التي تتوقع تراجعاً في الأوضاع الاقتصادية من 8٪ في الربع الأول من عام 2018 إلى 7٪ في الربع الأول من 2019. جاءت هذه النتائج ضمن مؤشر ثقة الأعمال للربع الرابع من 2018، والذي يلخص ردود مجتمعات الأعمال وأصحاب الشركات، إزاء توقعات الأعمال والمبيعات في إمارة دبي.

وأكدت «اقتصادية دبي»، أن نظرة الشركات في دبي للعام 2019 كانت بثقة أفضل وأكثر إشراقاً على المبيعات والأرباح، ويعود ذلك لأسباب عدة، أبرزها: الإنفاق المستدام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب المبادرات التي تقودها حكومة دبي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال،

وإيجاد فرص اقتصادية جديدة لتحقيق الأهداف المحددة في خطة دبي 2021، كما تنبأت الشركات الكبيرة وقطاع التصنيع بزيادة الطلب في الربع الأول من عام 2019، وتنامي مشاريع السياحة الموسمية، والمشاريع التي تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار والصناعة والصادرات في الإمارة.

وشهد الربع الأخير من عام 2018، تحسناً في مؤشر ثقة الأعمال؛ حيث بلغ 126.2 نقطة في الربع الأخير من عام 2018، بزيادة 10.2 نقطة عن الربع الرابع من عام 2017 الذي بلغ 116 نقطة، وبزيادة 7.7 نقطة مقارنة الربع الثالث من عام 2018 الذي شكل 118.5 نقطة. وجاء هذا التفاؤل مدفوعًا بتوقعات تحسن العوائد في معظم المعايير، وهي: طلبات الشراء الجديدة، والإيرادات، والأرباح.

وقد أدى الارتفاع الموسمي في الطلب، ومعرض إكسبو 2020 ، إلى نظرة أقوى للعائدات والأرباح. وتظهر توقعات العائدات زيادة على أسس سنوية، وربع سنوية؛ حيث ارتفع صافي الرصيد من 26٪ في الربع الأول من عام 2018 و 42٪ خلال الربع الرابع 2018 إلى 52٪ في الربع الأول من عام 2019. كما ارتفع صافي رصيد أحجام المبيعات إلى 47٪ في الربع الأول من عام 2019 مقابل 22٪ في الربع الأول من عام 2018، و 34٪ في الربع الأخير من عام 2018.

وتوقعت 55% من الشركات زيادة في حجم المبيعات، بسبب نمو الطلب وقدوم السياح، بينما توقع 31٪ استقراراً في حجم المبيعات. وانخفضت توقعات الشركات بالنسبة لارتفاع أسعار البيع مقارنة بالربع الأول من عام 2018، ويرجع السبب الرئيسي إلى المنافسة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ثقة في المعايير التالية: الإيرادات، والمبيعات، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة. كما تعد شركات التصنيع الأكثر تفاؤلاً بشأن خططها التوسعية للربع الأول من 2019 بواقع 52٪، مقابل 47٪ للشركات التجارية و45٪ لشركات الخدمات. وفي الوقت ذاته، تسعى 42% من شركات التصنيع إلى تحديث التكنولوجيا، مقارنة ب 35٪ لشركات الخدمات و27٪ للشركات التجارية.

ويتصدر قطاع الخدمات طليعة الشركات الأكثر تفاؤلاً بشأن أسعار البيع.

وحافظت الشركات الكبيرة على توقعات أقوى للربع الأول من عام 2019 مقارنةً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث سجلت نتائج المؤشر 131.2 و 118.8 نقطة على التوالي. كما أبدت الشركات الكبيرة توقعات أكثر تفاؤلاً لمعظم المعايير.