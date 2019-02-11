شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليون درهم جوائز الذهب والمجوهرات خلال «دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
اختتمت الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق بالعديد من الجوائز بعد 5 أسابيع من العروض الترويجية المكثفة التي تهدف إلى إثراء تجربة المتسوقين وتقديم الحملات الترويجية التي استفاد منها المقيمون والزائرون على حد سواء. ومنح 32 كيلوجراماً من الذهب، و5 سيارات BMW فارهة، والعديد من السبائك الذهبية، وأجهزة تلفاز ذكية من سامسونج. وكانت عروض دبي للذهب والمجوهرات الخاصة بمتسوقي الذهب والماس أهم ما يميز موسم التسوق بجوائز سجلت 6.5 مليون درهم.
وصرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: «هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها حملات منفصلة للذهب والماس وقد شهدنا زيادة في الإقبال على المبيعات خلال مهرجان دبي للتسوق».
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ساهمت العروض والجوائز في تغيير حياة العديد من الفائزين. وسعداء بردود الأفعال والأصداء الإيجابية وإقبال المتسوقين وزيادة المبيعات».
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