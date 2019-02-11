شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «دريك» يقر خطة الهيكلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي. وأوضحت الشركة في بيان مقتضب لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لعرض خطة إعادة هيكلة الشركة عليها، على أن يتم تحديد موعد «العمومية» بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

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