شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القيوين للاستثمارات» يوصي بتوزيع 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس إدارة «أم القيوين للاستثمارات العامة» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، على أن يقدم هذا المقترح إلى الجمعية العمومية، وانخفض صافي ربح الشركة إلى 15.7مليون درهم عن عام 2018 مقابل 17.2 مليون درهم في 2017.

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