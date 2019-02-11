شكرا لقرائتكم خبر عن 13 الجاري نتائج «الدار» و«داماك» و«دبي المالي» و«أمانات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد شركة «الدار العقارية» اجتماع مجلس إدارتها في 13 فبراير الجاري للموافقة على البيانات المالية السنوية عن العام الماضي والنظر في مقترح توزيع أرباح على المساهمين وتحديد موعد الجمعية العمومية.
كذلك أعلنت كل من شركة داماك العقارية وشركة سوق دبي المالي كل على حدا عن اجتماع مجلسي الإدارة 13 الجاري لمناقشة الأداء المالي واعتماد البيانات المالية.
من جهتها، أعلنت شركة أمانات القابضة عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لينعقد 13 الجاري، وسيتضمن البحث النتائج المالية ومناقشة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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