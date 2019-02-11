«أدويك» تسلمت خطابات نوايا محطة الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت شركة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويك»، خطابات نوايا من الشركات الراغبة في المنافسة على عقد إنشاء المحطة «إف3» المستقلة في الفجيرة.

وذكرت «ميد» أن المحطة التي تسلمت الشركة الخطابات بشأنها أمس سوف تقام في مجمع المياه والكهرباء في الفجيرة، وتبلغ طاقتها 2200 ميجا واط.

وتدار المحطة بنظام التملك والتشغيل، حيث يملك المقاول المنفذ حصة بنسبة 40% من الشركة الوليدة التي سوف تتولى تشغيل المحطة.