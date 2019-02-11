شركات التطوير العقاري الخليجية تتوسع في السوق العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة: إن شركات التطوير العقاري العاملة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمجاورة للعراق تتمتع بخبرات كبيرة ولديها من المقومات ما يؤهلها للعمل والمساهمة في إعادة إعمار القطاع العقاري وتطوير البنية التحتية في العراق، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه الشركات من مراكز مالية قوية تجعلها قادرة على إنجاز كافة أنواع وأحجام المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.

وأشار تقرير المزايا إلى أن شركات التطوير العقاري على مستوى دول المنطقة كانت قد اتخذت قرارات بالتوجه نحو البحث عن فرص استثمارية على مستوى المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة خارجياً والاستحواذ على مزيد من الحصص السوقية الجيدة التي تفرزها قوى العرض والطلب من فترة زمنية إلى أخرى، يضاف إلى ذلك أن هذه التوجهات كانت مدفوعة بتراجع وتيرة النشاط العمراني والاقتصادي لاقتصادات دول المنطقة نتيجة التراجع المسجل على أسعار النفط وعوائده، والذي أثر بدوره على وتيرة النشاط العمراني مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطور المسجل على أداء عدد كبير من شركات التطوير العقاري قد أهلها للمنافسة على المستوى الخارجي لتنفيذ مشاريع طموحة وبالتالي فإن العديد من شركات التطوير العقاري باتت تتمتع بهذه الإمكانيات وقادرة على تقديمها لكافة الاقتصادات المجاورة بما فيها الاقتصاد العراقي والذي هو في أشد الحاجة إلى هذه الإمكانيات والخبرات الاستثنائية لمعالجة الاختلالات القائمة لدى القطاع العقاري والتجاري والاستثماري.

وتتسارع خطوات شركات التطوير العقاري العاملة لدى اقتصادات المنطقة ذات النمو السريع للاتجاه نحو الاقتصاد العراقي للاستحواذ على أكبر قدر من الفرص الاستثمارية ضمن كافة المجالات، في ظل عمليات التحفيز التي يخضع لها الاقتصاد العراقي بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدها في مختلف المدن الرئيسية.

وذكر تقرير المزايا أن حزم تشجيع الاستثمار الجاري تنفيذها وتطويرها في العراق تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد خالٍ من الديون.