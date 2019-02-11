أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

لا توجد تقارير اقتصادية لهذا اليوم.

أرباح الشركات: دايموند أوفشور، سي إن إيه فاينانشال، فيرنادو ريالتي، رينج سنترال، مولينا هيلث كير، إف إم سي، إيفريست ري، كيمبر.

الثلاثاء

06.00 تقرير جمعية الشركات المستقلة.

10.00 تقرير التوظيف من مكتب الإحصاء.

02.00 تقرير الميزانية الفدرالية.

06.30 كلمة لمحافظ بنك كليفيلاند، لوريتا مستر.

أرباح الشركات: أوكسيدانتال، أكاميا، جروب أون، فوسيل، أكتيفيشن بليزارد، شيبفاي، دين فوودز، لاتيس سيميكونداكتورز.

الأربعاء

08.30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

08.50 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا، رالف بوستيك.

أرباح الشركات: إيه اي جي، سيسكو سيستمز، ييلب، ويليامز كو، بايونيير ريسورسيز، إم جي إم ريسورتس، ما راتون أويل، هيلتون، أبلايد ماتيريالز.

الخميس

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة.

وتقرير مؤشر أسعار المنتجين.

أرباح الشركات: كوكا كولا، سي بي إس، إيرباص، نستله، أسترا زينيكا، ترانس كندا، ديوك إنرجي، تروس كار، كوجنيكس، إنكانا.

الجمعة

08.30 تقرير تجارة التجزئة، وتقرير أسعار الواردات، وتقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي.

09.15 تقرير الإنتاج الصناعي.

10.00 تقرير راحة المستهلكين، وتقرير مخزونات الشركات.

أرباح الشركات: بيبسي، ديير، موديز، في إف كورب، تشويس هوتيلز، إيني، اليانز، بايدو، نيويل براندز، بويد جيمنج.