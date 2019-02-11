70 تريليون دولار فجوة التقاعد في بطن «البجعة السوداء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق 26 فبراير/‏ شباط الجاري مؤتمر «حوافز العمل ومكافآت التقاعد»، الذي ترعاه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه «مونديال دبي»، الشركة العاملة في قطاع الاستشارات المالية في دولة الإمارات، وذلك في انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي.

ويتخلل المؤتمر عدد من الندوات وورش العمل؛ لبحث موضوعات متنوعة، أبرزها انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على ظروف العمل وطبيعة العلاقة بين أرباب العمل والموظفين، والتحديات التي تواجه خطط التقاعد على مستوى العالم، وارتفاع معدلات أعمار سكان العالم، وتأثيره في خطط التقاعد، والفجوة بين تمويل مكافآت نهاية الخدمة والانتفاع بها، والتغييرات المطلوب تبنيها بشأن مكافآت نهاية الخدمة، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات.

وطبقاً لمؤسسة ميرسر المتخصصة في الاستشارات المالية الدولية، فإن حجم الفجوة بين قيمة المكافآت التي تضمها صناديق التقاعد حول العالم، وبين ما يحتاج إليه المتقاعدون بالفعل لعيش حياة كريمة، تصل إلى 70 تريليون دولار، وهو ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي للدول العشر الأكبر اقتصاداً في العالم، ومن شأن وجود فجوة مالية من هذا النوع أن تؤدي، حال استمرارها، إلى نشوء ما يسمى بحالة «البجعة السوداء» أبرز مؤشرات أزمة مالية عالمية محتملة كما تقول «ميرسر».

وقال شون كيلهر، الرئيس التنفيذي لشركة «مونديال دبي»، المنظمة لمؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد: «يشجع المؤتمر الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، على البحث عن منظومات تقاعد أكثر ابتكاراً، لتنضم هذه المؤسسات والشركات إلى مثيلاتها التي بدأت بالفعل في حصد ثمار منظومات التقاعد التي طبقتها بالفعل، وعادت بنتائج إيجابية على الشركات والموظفين ونتائجها المالية، وكذلك ما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، والمنوطة به المؤسسات الحكومية المعنية، والتي ستسعى إلى تأصيل وتقنين الممارسات المبتكرة المتزايدة الانتشار لأنظمة مدفوعات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، وتحديد القطاعات والمؤسسات المعنية بالعمل على توفير مثل هذه الخدمات، وضمان مصالح الجهات المختلفة ذات العلاقة».