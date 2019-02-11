«الخليج لدراسات الطيران» الأفضل إقليمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي عن تكريم مركز الخليج لدراسات الطيران التابع لها من قبل مجلس المطارات الدولي، تقديراً لدوره كونه الأفضل أداء بين مراكز التدريب التابعة للمجلس في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك بفضل نجاحه بتدريب أكبر عدد من الطلبة خلال العام الماضي. وتسلمت زمزم الحمادي، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران، التكريم من قبل كيفن كارون، مدير برامج بناء القدرات في المجلس الدولي للمطارات، وذلك خلال حفل خاص أقيم في مقرّ المركز بمطار البطين للطيران الخاص في أبوظبي.