شكرا لقرائتكم خبر عن «إس إيه بي» تستثمر في الإمارات 735 مليوناً خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أشادت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، كاترين شوتز، بالدور الريادي البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في مسيرة التحوّل الرقمي والابتكار. جاء ذلك خلال زيارة أجرتها المسؤولة الألمانية إلى مقر شركة «إس إيه بي» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دبي.
وتساهم «إس إيه بي» التي تُعتبر واحدة من أكثر من 900 شركة ألمانية عاملة في دولة الإمارات، في دعم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15.4 مليار يورو، وفقاً للمركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية. وتنفذ «إس إيه بي» خطة استثمارية في دولة الإمارات تمتد لخمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، وهي أول مزوّد للتطبيقات التجارية يطلق مركزاً سحابياً عامّاً للبيانات يستضيف العملاء في دولة الإمارات.
وكانت الشركة أبرمت شراكة رسمية مع «إكسبو 2020 دبي» تصبح بموجبها «إس إيه بي» الشريكة للحدث، بهدف إثراء تجارب 25 مليون زائر يتوقع حضورهم الحدث الكبير العام المقبل، وتمكينهم من إضفاء اللمسات الشخصية عليها.
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