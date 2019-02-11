«توتال» تحذر من التحول للطاقة النظيفة على حساب المواطنين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال اس ايه للطاقة إن حركة أصحاب السترات الصفراء في فرنسا أثبتت أن التحول للطاقة النظيفة لا يجب أن يكون على حساب المواطنين، الذين يعتبرون قدرتهم الشرائية أولوية لهم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بويان القول في حوار إذاعي إن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، التي تشهدها فرنسا منذ منتصف تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، تعد النسخة المحلية للسخط القوي الذي نراه في دول أخرى، مثل التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الشعبوية في إيطاليا، وأضاف «نتيجة لذلك، قد يكون التحول للطاقة النظيفة أبطأ من ما أرادته السلطات الفرنسية والنشطاء المعنيون بالبيئة».
وكانت حركة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد بدأت بالاحتجاج على الزيادة المقررة على أسعار الجازولين، وتطورت منذ ذلك الحين لتشمل عدة مطالب منها زيادة القدرة الشرائية وتعزيز المساواة وإجراء تغييرات في المؤسسات الفرنسية.
ودفعت المظاهرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلغاء زيادة الضرائب التى تقررت على الجازولين. وقال بويان إن هذه الزيادة في حال تطبيقها كانت سوف تؤدي لرفع الأسعار إلى 2 يورو (2.26 دولار) للتر في فرنسا بحلول عام 2022، مقارنة بنحو 1.40 يورو حالياً. (د ب ا)
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