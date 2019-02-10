شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي يودع الدفعة 15 للمستحقين بقيمة 2.4 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "حساب المواطن" السعودي بدء إيداع مخصص الدعم للدورة الخامسة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح البرنامج في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، مشيرا إلى أن قيمة مبالغ دعم المستحقين للدفعة الخامسة عشرة بلغت 2.4 مليار ريال، لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع.

وبلغت قيمة تعويضات الدفعات السابقة 18.1 مليون ريال، و84%، من الأسر والأفراد المؤهين شملهم الدعم، بمتوسط 1000 ريال دعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا.

وكشف البرنامج في وقت سابق عن إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج تمثل الدفعة الثالثة عشرة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.