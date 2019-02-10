شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 تأشيرة استقدام معلقة ببرنامج «مساند» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر من مكاتب الاستقدام لـ«اليوم»، أن هناك 5000 تأشيرة معلقة لدى برنامج «مساند» منذ 3 أشهر، وأفادوا بأن هذا التعليق سيتسبب في تعثر إجراءات التأشيرات للعملاء ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى ما سيترتب عليه من غرامات تأخير من قبل البرنامج على مكاتب الاستقدام تصل قيمة الغرامة الواحدة إلى 3000 ريال.

وأوضحت المصادر أن هناك تحركا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأصحاب مكاتب الاستقدام لحل إشكالية برنامج «مساند» ومعالجة تعثر التأشيرات.

ورأت المصادر أنه لا بد من تشكيل لجان مشتركة من جميع الأطراف المعنية لحل هذه الإشكاليات التي وصفوها بالكبيرة؛ نظرا لما سيترتب عليها من نتائج سلبية.

يشار إلى أن برنامج «مساند» يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، كما هو نواة لتحول إيجابي في خدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج، إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام) وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات، التي يقدمها «مساند» وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية، تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا مَنْ لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات، التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصا من الوزارة على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية.