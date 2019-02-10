«التموين» تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض استعدادًا لشهر رمضان

تعاقدت هيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى المناقصة رقم “2” على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعى تام الضرب فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المعظم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن 20 ألف طن ستصل فى الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل و48 ألف طن وصول من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل وأن الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبار الطهى ومتوافقة مع المستهلك المصرى، وقد تم اجراء الاختبار فى معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

الجدير بالذكر، أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت فى المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أزر أبيض مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير الى 28 فبراير الحالى.

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