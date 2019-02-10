شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف العمومية تهبط بأرباح "أبومعطي للمكتبات" 12% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات، المعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 12.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 7 ملايين ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2018 يرجع إلى الارتفاع في بند المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل بالأضافة الى انخفاض بند الإيرادات الاخري.

كذلك تراجع صافي الأرباح التشغيلية إلى 7.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 7.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات إلى 99.2 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 96.7 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد آخر ارتفعت أرباح الشركة إلى 13.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 7.4 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.