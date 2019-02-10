شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إن حاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا اليوم الأحد لتحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة عامة.

وأضافت الوكالة أنه بموجب القانون "تُنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة".