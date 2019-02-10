توقعات: 2.6% الوزن النسبي للإمارات في مؤشر مورجان نهاية سبتمبر 2019

يتوقع أن يحقق إدراج السندات الدولية للإمارات عائداً بـ7 أو8 مليارات دولار

الخليج 365 - الإمارات:

قال مدير الدخل الثابت في "شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" التابعة لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" بارث كيكاني إن الوزن النسبي للإمارات في مؤشر مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة سيصل بنهاية سبتمبر (أيلول) 2019 إلى 2.6%.

وأضاف كيكاني لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن وصول وزن الإمارات إلى 2.6% من مؤشر الأسواق الناشئة سيسهم في جذب تدفقات نقدية تراوح بين 7 و8 مليارات دولار للسندات السيادية الدولية الإماراتية.

وتطرح السندات السيادية المصدرة بالعملات الأجنبية في الإمارات من قبل كل إمارة، أو من المؤسسات الحكومية، أو قد تصدر عن الحكومة الاتحادية.

وأدرج "بنك جي بي مورجان" في نهاية يناير (كانون الثاني) 2019، السندات السيادية الدولية للإمارات، بجانب سندات دول "مجلس التعاون الخليجي" في مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة.

وتوقع تقرير صادر مؤخراً عن "بنك الإمارات دبي الوطني" و"شركة كامكو للاستثمار" و"شركة فيش لإدارة الأصول" والتي تتخذ من زيورخ أحد مدن سويسرا مقراً لها، أن يصل حجم إصدارات السندات السيادية والشركات في الإمارات بالعملة الأجنبية بنهاية 2019 إلى حوالي 28 مليار دولار، لتشكل 30% من إجمالي حجم الإصدارات المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.