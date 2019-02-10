الان تتابع التنمية العقاري ينظّم مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» في مارس 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن تنظيمه للنسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية” في السادس من مارس 2019، بحضور وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي سيفتتح المؤتمر بجلسة عن قطاع الإسكان في المملكة ويشارك فيها الاستاذ خالد الحمودي، المشرف العام ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

وسيناقش المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع يوروموني للمؤتمرات تحديات الحصول على التمويل السكني للأفراد ودور المؤسسات التمويلية في تحفيز قطاع الإسكان، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وسيشارك في جلسات مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية” الذي سينعقد ليوم واحد نخبة من المتحدثين من بينهم: نائب محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري عطوفة الدكتور عادل شركس، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فينوبول للاستشارات السيد هانس دوبل، والشريك المساعد في شركة ماكنزي السيد أورلين فنسنت، والسكرتير العام للإتحاد الدولي لتمويل الإسكان السيد مارك وينريتش، والرئيس التنفيذي ومؤسس موقع عقار ماب السيد عماد المسعودي.

كما سيشهد المؤتمرجلسة عمل حول دور منظومة فنتك FinTech في تطوير سوق الرهن العقاري. حيث ستقدم هذه الجلسة دراسات عن الوضع الحالي لسوق الرهن العقاري من منظور عالمي وتطرح أيضاً أفضل الممارسات للارتقاء بهذا السوق.

وسيشهد المؤتمر أيضاً نقاشات حول الاستدامة في بناء قطاعات تمويل الإسكان وفرص الاستثمار في قطاع الإسكان السعودي.

يذكر أن عدد من الشركات القطاع الخاص ستساهم في مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية” من بينها، الخير كابيتال، بنك الجزيرة، بداية لتمويل المنازل، دار الأركان، الشركة السعودية لتمويل المنازل، دويتشه الخليج للتمويل، نايت فرانك، بنك ساب البريطاني و دار التمليك.