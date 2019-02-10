أكور تفتتح فندق جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام مارس المقبل

تتراوح مساحة الغرف في الفندق بين 46 و94 متراً مربعاً

الخليج 365 - الإمارات:

أعلنت "مجموعة أكور للفنادق" الفرنسية عزمها افتتاح فندق "جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام" في مارس (آذار) المقبل، والذي يضم 235 جناحاً وغرفة.

وحسب ما أورد موقع "أرقام"، تتراوح مساحة الغرف في الفندق بين 46 و94 متراً مربعاً، ويعتبر أول وجهة فاخرة من فئة 5 نجوم للإقامة في "مدينة دبي للإعلام".

ويضم فندق جراند بلازا موفنبيك مركز مؤتمرات يحوي 9 قاعات اجتماعات وقاعة مناسبات ممتدة على 600 متر مربع تستوعب حتى 800 ضيف، ومقهى، و5 مطاعم وردهات.

ويقع الفندق قرب شارع الشيخ زايد و" مدينة دبي للإنترنت"، ويبعد مسافة قصيرة عن المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، استحوذت مجموعة أكور العاملة في قطاع الضيافة العالمية بشكل كامل على فنادق ومنتجعات "موفنبيك" السويسرية، البالغة قيمتها السوقية 482 مليون يورو (560 مليون فرنك سويسري).

وتضم فنادق ومنتجعات "موفنبيك" 20 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى 42 فندقاً قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قبل ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وتعمل أكور للفنادق التي تأسست في باريس عام 1967 ضمن 92 دولة، وتملك وتدير 3,600 فندق في 5 قارات، وتشمل العديد من العلامات التجارية المتنوعة.