محامو رينو يدينون "تجاوزات" نيسان في تحقيقاتها في قضية كارلوس غصن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن

عبر محامو "رينو" في رسالة إلى نظرائهم في "نيسان" نشرتها صحيفة فرنسية الأحد، عن استيائهم من الوسائل التي تستخدمها المجموعة اليابانية في استجواب موظفي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات.

وفي هذه الرسالة المؤرخة في 19 كانون الثاني/يناير ونشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، يعبر محامو "رينو" عن "قلقهم العميق من الوسائل التي تستخدمها نيسان ومجلسها القانوني لإجراء التحقيقات الداخلية وطريقة معاملتهم لبعض موظفي رينو".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثيقة التي تقع في عشر صفحات، أرسلها مكتب "كين، إيمانويل، أوركوهارت، اند ساليفان" إلى نظرائهم في "نيسان" في مكتب "لاثام أند واتكينز".

وأكد محامو المجموعة الفرنسية أن "رينو جمعت أدلة كافية لفهم الوسائل التي تستخدمها نيسان ومحاموها في محاولة دفع مكتب النائب العام الياباني إلى استجواب موظفي رينو".

وأضافوا أن "نيسان" ومحاميها بحثوا "في فرنسا عن عناصر تعزز الاتهام ضد كارلوس غصن بعد توقيفه وبدون الرجوع إلى حليفتهم" رينو.

وتابعت الصحيفة نقلا عن الرسالة أن محامي "نيسان" قاموا أيضا "بمحاولة تفتيش شقق" الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان "في البرازيل ولبنان وهولندا بدون إبلاغ رينو"، مدينين "هذه التجاوزات".

وكارلوس غصن أوقف في طوكيو في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ومسجون في اليابان بشبهة استغلال الثقة وعدم التصريح عن إيرادات في كشوف قدمها إلى سلطات البورصة من 2010 إلى 2018.

واستقال غصن الذي كان رئيس "رينو" منذ 2005، من هذا المنصب في نهاية كانون الثاني/يناير. وأقيل من رئاسة "نيسان" و"وميتسوبيشي" بعد كشف هذه المعلومات.