حماية المستهلك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى تجار السيارات

صدى البلد - حسام الحارتي

قال اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس له صلاحية في تحديد الأسعار داخل الدولة، بالإضافة إلى عدم امتلاكها الحق في مساندة الحملات التي يتم انطلاقها.

ووجه خلال لقائه ببرنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر"، رسالة إلى تجار السيارات داخل الدولة قائلا: "لابد من الاعلان عن مواصفات السياراة، والاسعار المتواجدة"، موضحا أنه في حالة إثبات سعر غير معلن عنه، فإنه يخضع للقانون.

وأشار إلى وجود لجنة سيارات علي أعلي مستوي لتلقي شكاوي المواطنين، موضحا أنه تم استرجاع قيمة...