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شكرا لقرائتكم خبر عن 109 شركات إماراتية تعلن عن نتائجها السنوية هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تترقب أسواق الأسهم الإماراتية هذا الأسبوع إعلان 109 شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات الإدراج المزدوج في سوقي دبي وأبوظبي، عن النتائج المالية الأولية السنوية لعام 2018.
وتنتهي مهلة الإفصاح عن النتائج المالية السنوية الأولية يوم 14 فبراير الجاري.
وتلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك بحسب صحيفة الخليج.
وأعلنت 28 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، معظمها من قطاع البنوك، عن النتائج المالية للعام 2018، حيث بدت هذه النتائج إيجابية للغاية، مع إعلان البنوك عن توزيعات سخية للمستثمرين.
ويتوقع أن تعلن بقية الشركات المدرجة عن نتائجها خلال الأسبوع الأخير من مهلة الإفصاح القانونية، فيما يتوقع أن تتأخر بعض شركات الإدراج المزدوج في الإعلان عن نتائجها.
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