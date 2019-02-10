شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" الإماراتية: 70% من قيمة عقد "غشا"تخدم الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعكس ترسية شركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك"، عقداً بقيمة 5 مليارات درهم؛ لإنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا" البحري التابع لها على شركة الجرافات البحرية الوطنية، تعزيز القيمة المحلية المضافة بالدولة.

وأشارت الشركة إلى أن 70% من قيمة العقد التي تبلغ 5 مليارات درهم تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.

ويعطي العرض الذي تقدمت به شركة الجرافات البحرية الوطنية، الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل دولة الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين بمجموع إنفاق يبلغ نحو 3.62 مليار درهم، كما ستتعاون الشركة مع شركاء دوليين؛ لتنفيذ المشروع. بحسب صحيفة الخليج.

وسيتطلب هذا المشروع، استهلاك أكثر من 300 مليون لتر من الوقود، وأكثر من 23 مليون طن متري من الصخور، وأكثر من 300 ألف متر مكعب من أعمال الخرسانة، كما ستقوم الشركة باستخدام مئات المعدات وأجهزة البناء.

وتهدف استراتيجية "أدنوك"؛ المتمثلة في"تعزيز القيمة المحلية المضافة"إلى دعم وتوثيق الشراكات المحلية والدولية، وإتاحة المزيد من الفرص؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل المعرفة، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وكشفت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" في مطلع الشهر الجاري عن فوزها بمشروع إنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا"، الواقع في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 5.18 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 46.43 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي ربح في الربع المقابل من العام 2017 بلغ 22.45 مليون درهم.