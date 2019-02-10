شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 10 حتى 14 فبراير الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من بنك الاستثمار السعودي، شركة الخزف السعودية، الخليجية العامة للتأمين، بالإضافة إلى نهاية فترة تداول حقوق أولوية واكتتاب أمانة للتأمين.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك السعودي للاستثمار، اليوم الأحد، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 14 فبراير الجاري وتنتهي في 13 فبراير 2021.

وتنتهي، يوم الإثنين، فترة تداول حقوق أولوية زيادة رأسمال شركة أمانة للتأمين التعاوني من 140 مليون ريال إلى 240 مليون ريال، وذلك بنسبة زيادة وقدرها 71.43%، على أن ينتهي الاكتتاب في زيادة رأس المال بحلول يوم الخميس المُقبل.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الخزف السعودية، يوم الثلاثاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من أبريل المُقبل، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 مارس 2021.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الخليجية العامة للتأمين، يوم الخميس، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 17 فبراير الجاري وتنتهي في 16 فبراير 2021.