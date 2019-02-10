شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 40 ريال، ليعود بذلك مرة أخرى اسفل مستوى المقاومة 40.70 ريال، مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 39 ريال كمستوى اول ثم 37.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41.10 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 40.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط