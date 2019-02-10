بنك الخليج يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 10-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك الخليج (GBK) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 270.00 ، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على هذا التعافي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.22% بما يعادل 6.00 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 270.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 281.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 270.00 ومستوى المقاومة 283.00 .
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